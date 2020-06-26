الجمهور يغازل نيرمين الفقي بسبب هذه الاطلالات

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:38 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر الفنان نيرمين الفقي، صورتين جديدتين لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت نيرمين الفقي، في الصور وهي تضع مكياجًا، فظهرت بإطلالة بسيطة شعر منسدل على كتفيها وتبتسم.

حازت الصور على إعجاب الكثير وتفاعل عدد كبير من متابعيها وعلق الجمهور قائلاً: "ايه الجمال ده"، كتب معجب آخر: "أحلى واحدة بدون مجهود" وقال آخر: "ماشاء الله قمر".

يذكر أن أبرز أعمال الفنانة نيرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".

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