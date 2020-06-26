محمد صلاح يظهر فى إحتفالات لاعبي ليفربول بعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:02 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
ظهر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول في إحتفالات لاعبي الريدز عقب هزيمة نادي مانسشتر سيتي أمام نظيره تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وبهذه النتيجة يتوج نادي ليفربول رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 31 جولة من عمر البطولة التي غابت عن خزائن النادي العريق لمدة 30 عاما.

وظهر صلاح في إحتفالات لاعبي ليفربول عقب نهاية مباراة المان سيتي ضد تشيلسي رغم تصريحه أمس لشبكة سكاي سبورت العالمية انه لن يشاهد المباراة وسيلعب مع ابنته.

يذكر أن العديد من جماهير ليفربول قد ذهبت لملعب انفيلد للإحتفال بلقب البريميرليج الذي غاب عن خزائن النادي لمدة 30 عاما رغم تحذيرات الحكومة البريطانية من أي تجمع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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