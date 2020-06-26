أول تعليق من أسطورة ليفربول بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

أكد أسطورة ليفربول كيني دالغليش الذي كان آخر مدرب يقود "الحمر" للقب الدوري الإنكليزي قبل تتويجهم الخميس بعد غياب 30 عاما، بأن التضامن واللحمة في صفوف الفريق كانتا المفتاح في إحراز اللقب.

دالغليش

وتوج ليفربول من دون ان يلعب الخميس وذلك بعد سقوط منافسه المباشر مانشستر سيتي امام مضيفه تشلسي 1-2 في لندن.





وقال دالغليش في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية "من اجل الفوز بالالقاب يجب ان تتمتع بروح تضامنية عالية. لا يمكنك ان تفوز في حال وجود انقسامات".





وأضاف "لو قلتم في حينها (لدى التتويج الاخير عام 1990)، بانه سيتعين على ليفربول الانتظار 30 عاما لكي يتوج مجددا، لربما تم اعتقالكم، لكن هذه اشياء تحصل في الحياة".





وأثنى على المدرب الالماني يورغن كلوب بقوله "سارت الامور بشكل ايجابي جدا جدا في السنتين الاخيرتين مع كلوب. لقد كان رائعا وهو يجسد تماما ما يمثله ليفربول".





وكان كلوب قاد ليفربول لإحراز دوري أبطال أوروبا العام الماضي بفوزه على جاره توتنهام 2-صفر في المباراة النهائية.





أما مالك النادي رجل الأعمال الأميركي جون دبليو هنري، فاعتبر بأن الموسم الحالي سيبقى عالقا في الأذهان لفترة طويلة، مضيفا في حسابه على تويتر "لقد كان موسما لا يُنتسى لأنصار نادي ليفربول. كان عاما رائعا مليئا بالإنجازات وكانت النهاية بالتتويج بلقب الدوري الانكليزي الممتاز".





وتابع "لقد نجح نادي ليفربول في جعل اللعبة الجميلة أكثر جمالا"، خاتما "نقول دائما، نحن ليفربول. أنتم يا معشر أنصار النادي تجسدون ليفربول بكل معنى للكلمة وستواصلون دفع الفريق نحو الأمام. ناد تاريخي يكتب التاريخ من جديد".





في المقابل، اعتبر قلب دفاع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك بان فريقه خاض موسما مدهشا، وقال في هذا الصدد "انه أمر لا يصدق. كان الموسم بأكمله لا يصدق. أن أكون جزءا من هذه المجموعة من اللاعبين وأن أحقق هذه المسيرة منذ انضمامي الى النادي، فانا سعيد جدا بهذا اللقب. بصراحة، لا يمكن وصف مشاعري بكلمات".





وأضاف "منذ قدومي الى النادي (في كانون الثاني/يناير 2018) حاولت أن أتأقلم بأسرع وقت ممكن ونجحت في بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال (خسرها فريقه أمام ريال مدريد الإسباني). وفي الموسم التالي، لم نكن بعيدين عن لقب الدوري المحلي وتوجنا بدوري الأبطال".



