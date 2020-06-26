بالتايجر.. أروى تتألق في أحدث ظهور لها









وعلقت على الصورة قائلة: "مين بيحب نقشة التايجر مثلي".



يذكر أن أروى، شاركت في السباق الرمضاني 2020 من خلال تقديمها برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شاشة قناة "أم بي سي مصر".

شاركت النجمة والإعلامية أروى، جمهورها مجموعة صور جديدة على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت أروي بالصور داخل منزلها، مرتدية فستان تايجر الأسود، وتركت شعرها الأشقر منسدلا علي كتفيها ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء ساعة باللون الذهبي.