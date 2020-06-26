شاهد.. الفتاة التي عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "مستمرة في البحث"

قالت مها أسامة، الفتاة التي عرضت نفسها للزواج على الإنترنت، إنها تلقت عدة عروض جادة للزواج بعد الفيديو الذي نشرته، وحاليا تقوم بتحديد هؤلاء الأشخاص.





وأشار "أسامة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنها لم تندم على الفيديو الذي نشرته، مضيفة: "المجتمع زود قلقي، وحسسني أني متأخرة في الزواج"، مؤكدة أنها مستمرة في مشروعها بالبحث عن شخص مناسب.





قبل أيام أطلت الشابة الثلاثينية مها أسامة، على متابعيها عبر فيسبوك لتعرب عن أملها في إيجاد الشريك المناسب لحياتها.





واستهلت الشابة حديثها بالقول: "أنا مها أسامة عمري 32 سنة. أعرض نفسي للزواج على الفيسبوك. من يهتم بالأمر فليتواصل معي عبر رسالة خاصة".





واعتبرت مها أن ما فعلته هو الأنسب لها، مشيرة إلى أنها تدرك حجم الانتقادات التي ستطالها بسبب الفيديو، خاصة أن مبادرتها تعد "غير مألوفة" وربما "مرفوضة" في المجتمع المصري.





وأكدت مها أنها "ستتأخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتنمرين وأصحاب التعليقات المسيئة".





كما وضعت مها الاحترام والجدية كشروط أساسية لقبول المتقدم لها.





وتابعت أنه كان بمقدورها أن تلجأ إلى تطبيق تيك توك، لكنها اختارت "الطريقة الأصح والأنسب"، على حد قولها.





كان هذا ملخص ما جاء في الفيديو، الذي حذفته صاحبته في وقت لاحق، وتعلن أنها خسرت عملها، دون أن توضح ما إذا كان ذلك متعلقا بالفيديو أم لا.



