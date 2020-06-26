أول رد فعل من وكيل محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بلقب الدوري

شارك رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، نجم ليفربول ، الفرعون المصري في احتفاله بفوز الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب دام 30 عامًا.









ونشر عباس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لنجم الريدز محمد صلاح، محتفلًا بالتتويج باللقب.













يذكر ان ليفربول توج باللقب قبل 7 جولات من النهاية، بعدما تغلب فريق تشيلسي على مانشستر سيت بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «ستامفورد بريدج» بنتيجة 2-1.



