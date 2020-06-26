أسماء أبو اليزيد تحيي ذكري وفاة والداها

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:21 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

أحييت الفنانة أسماء أبو اليزيد ذكري وفاة والدها ، وذلك عن طريق نشر صورة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بالصورة ممسكة يد والدها الراحل وعلقت قائلة: "إذا تكرمتم افتكروا أبويا في دعائكم .. وصلاتكم وأقرأو له الفاتحة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعلقت الكثير داعيين له بالرحمة والمغفرة منهم الفنانة غفران محمد وكتبت: "ربنا يرحمه ويصبر قلبك يارب".

يشار أن أسماء أبو اليزيد انتهت من تصوير فيلم "الحارث" بطولتتا هي وأحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، علي الطيب، أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج محمد نادر.

ويجسد أحمد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية صحفي ومتزوج من الفنانة ياسمين رئيس، و تكتشف الزوجة خيانة زوجها وتتحول حياتها إلى الإكتئاب والإدمان، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد، الدرامية مسلسل "الآنسة فرح"،وهو سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي، رانيا يوسف،هبة عبدالعزيز، أحمد مجدي، أحمد خالد صالح، محمد الكيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج.

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