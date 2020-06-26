انطلاقة قوية للإعلامية لانا الجندي ببرنامج "سينما" عبر سكاي نيوز عربية





بدأت الاعلامية لانا الجندي، بتقديم برنامج جديد عبر قناة "skynews عربية" يحمل عنوان "سينما" تلقي من خلاله الضوء على أهم وأضخم الانتاجات التي تنتجها منصات العرض الالكترونية واشهرها netflix.حيث ستعتمد بكل حلقة على عرض مشاهد وكواليس ومعلومات حصرية والبداية كانت مع الموسم المرتقب والاخير من مسلسل dark الالماني والذي سيبدأ عرضه عبر netflix في ٢٧ من الشهر الحالي.وأما عن الأسبوع المقبل ستعمد لانا الجندي على الاهتمام بفيلم eurovision وهو من إخراج دافيد دوبكن.