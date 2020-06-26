15 مليون مشاهدة لأغنية "وإنت معايا" لتامر حسني والشاب خالد





حقق فيديو كليب أغنية "وأنت معايا" للفنان تامر حسني والشاب خالد، نجاحاً كبيراً حتى الآن، حيث تخطى الفيديو كليب 15 مليونا و122 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناة عبر قناة "تامر حسني" الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".أُعيد توزيع أغنية وأنت معايا قبل تصويرها وأنضم بها أيضاً عبد الفتاح الجريني و Balti ، طرحت هذه الأغنية في ألبوم "عيش بشوقك" .يذكر أن أغنية "وانت معايا" من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع جلال الحمداوي وإخراج سعيد الماروق، وتصدر النجم تامر حسنى تريند موقع "يوتيوب" بكليب "وأنت معايا"، والذي يشارك فيه كل من الشاب خالد والمطرب عبد الفتاح الجرينى والتونسى بلطي.أحيا الفنان تامر حسني، حفلا غنائيًا ناجحًا على طريقة "الأونلاين" ، عند سفح الأهرامات، وبدأ حفله الغنائى الذى أقيم على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات أمس، بمناسبة عيد الفطر، بأغنية "الأصل مصرى"، وأذيع على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية، وهى الأغنية الذى بدأ بها نجم الجيل بناء على طلبات كثيرة من جمهوره فى مختلف الدول العربية.غنى تامر أغنية وانت معايا في الحفل بالميكس الجديد، بشكل حصرى على قناة ON خلال عيد الفطر.