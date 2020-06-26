كامل الوزير يصدر توجيهات عاجلة لـ"السكة الحديد".. والتنفيذ يبدأ غدًا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:46 ص
قطار ـ ارشيفية
قطار ـ ارشيفية
كرستينا عياد
وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإجراء التعديلات اللازمة على مواعيد تشغيل قطارات السكك الحديدية، وتشغيل أكبر عدد من القطارات، لتخفيف الكثافة داخل بعضها، للحد من الزحام في أوقات الذروة للحد من انتشار فيروس كورونا، ومواجهة الطلب المتزايد على استقلال القطارات، بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتوقف وسائل النقل الجماعي بدءا من  الساعة 24 (منتصف الليل) حتى الرابعة صباحًا، اعتبارا من يوم السبت الموفق ٢٧ مايو ٢٠٢٠.

وأوضحت النقل في بيان لها، أن هيئة السكة الحديد وضعت مخططًا للوصول بعدد القطارات إلى ٨٦٧ قطارًا علي الوجهين القبلي والبحري، منهم ١٩٨ قطارًا لخدمة الخطوط الرئيسية، و٦٦٩ قطارًا لخدمة خطوط الضواحي والفروع.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم تشغيل (١٤٢) قطارًا لخدمة ركاب الوجه البحري، منهم ٢٨ قطارًا مكيفًا، ٣٤ قطارًا سياحيًا و٨٠ قطارًا مميزًا، وتشغيل (٥٦) قطارًا لخدمة ركاب الوجه القبلي، منهم ٣٢ قطارًا مكيفًا و٢٤ قطارًا مميزًا، على أن يبدأ تشغيل القطارات تباعًا من يوم السبت ٢٧ يونيه ٢٠٢٠، حتى أول يوليو ٢٠٢٠ موعد التشغيل الكلي لمخطط جداول تشغيل ٨٦٧ قطار.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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