نجم الأهلي السابق: الدوري لن يُستكمل والمارد الأحمر لم يستفيد من هذا اللاعب

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق والأهلي والزمالك أن بطولة الدوري العام هذا الموسم لن تُستكمل بسبب الأحداث التي تمر بها كرة القدم في مصر وعدم إستعداد جميع الفرق لعودة النشاط.





وأضاف "سعيد" خلال إستضافته على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن هناك تخبط شديد في الإستعداد من المسؤلين لعودة النشاط هذا الموسم مشيراً إلى أن هُناك فرق ليست على كامل الإستعداد لإستكمال الدوري بسبب حاجة اللاعبين لفترة كبيرة لعودة اللياقة البدنية والمشاركة في المباريات.





وتابع أنه لابد وضع خطة مُحكمة لجميع الأندية من أجل الإستعداد لعودة الدوري ومنحهم فترة كبيرة للتأهيل والعودة من جديد.





وأكد أبراهيم سعيد أن صالح جمعه لم يظهر مع الأهلي حتى الآن ولم يُشارك في الكثير من المباريات لإبتعاده عن مستواه المعهود وعدم قناعة المدرب باللاعب.





وأضاف "سعيد" خلال إستضافته على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن صالح لاعب يمتلك قدرات فنيه عاليه ولكنه لم يستفيد بها نهائياً حتى الآن ولم يظهر مع الأهلي منذ عودته من الإحتراف.



