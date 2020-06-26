بالجلابية.. بشرى ترقص على أغنية "عود البطل" (فيديو)

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:56 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير ، للفنانة بشرى وهي ترقص مع الفنانة الشابة ثراء جبيل ، على أغنية "عود البطل"

يذكر أن الفيديو من كواليس مسلسل "القمر آخر الدنيا" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي 2020، عبر قناة صدى البلد، حقق نجاحًا كبيرًا.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي "القمر آخر الدنيا" بطولة بشرى، هشام إسماعيل، مؤمن نور، هشام سليمان، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وهدى الأتربي وعمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.

والجدير بالذكر أن مسلسل "القمر آخر الدنيا" التجربة الدرامية الإنتاجية الاولي للمنتجة شيرين مجدي، داخل مصر

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