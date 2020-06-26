أول تعليق من بيب جوارديولا بعد تتويج ليفربول بلقب البريميرليج

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على تتويج فري ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ قليل بعد هزيمة فريقه على يد تشيلسي بنتيجة هدفين نظيفين.





وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عقب المباراة :"‏مبروك لمشجعي ليفربول وللمدرب واللاعبين استحقوها عن جدارة، حيث قدموا موسما كبيرا".





وأضاف : "‏هذا الموسم اضعنا نقاطًا في البداية ، وبعضها غير عادلة والبعض الآخر لأننا ارتكبنا أخطاء مثل اليوم، ويجب أن نكون أكثر اتساقًا، وقبل موسمين كنا فرق 25 نقطة أمام ليفربول وفي الموسم التالي تعافوا، والآن يجب أن نتعافى".



