محمد صلاح أول لاعب مصري يتوج ببطولة الدوري الإنجليزي

يواصل محمد صلاح، الفرعون المصري المتوهج فى ملاعب أوروبا، كتابة التاريخ وصناعة الإنجازات، حيث حقق النجم المصري لقبه الرابع مع الفريق الإنجليزي، عقب نجاحه في التتويج بلقب البريميرليج للمرة الأولى، وذلك بعد أن تغلب تشيلسي على المنافس المباشر للريدز مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس.





وتُوّج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأخيرة في موسم 1989/90، عندما قاد السير كينيث دالغليش فريق الريدز لإحراز لقبه الثامن عشر بالبطولة.





ومنذ هذا العام، لم يفز ليفربول بالبطولة ،واستطاع الريدز بقيادة الألماني يورغن كلوب جمع 97 نقطة الموسم الماضي، لكن نقطة واحدة أحدثت الثغرة التي مر منها مانشستر سيتي متفوقاً عليه ليتوَّج الأخير باللقب.





ونجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لليفربول في شباك كريستال بالاس، وذالك بعد هروبه من الرقابة واستلام تمريرة فابينيو وأطلق تسديدة خيالية في شباك الضيوف، بعد صراع ناري في هذه المباراة، والتي انتهت برباعية نظيفة.





ولم يحتاج صلاح سوى أقل من 45 دقيقة فقط ليقلب الطاولة بعد غيابه عن المشاركة في المباراة السابقة ضد إيفرتون بسبب الإصابة.





ولم يسجل أي لاعب في الدوري الإنجليزي أكثر من 10 أهداف على أرضه، ولكن نجح الفرعون المصري في تسجيل 7 أهداف في أخر 6 مباريات لليفربول على ملعب أنفيلد.





وأضاف الفرعون المصري 3 ألقاب لسجله من قبل مع ليفربول، وهم لقب دوري أبطال أوروبا، ولقب كأس السوبر الأوروبي، ولقب كأس العالم للأندية، وكل هذه الألقاب كانت خلال العام الماضي، وتم إضافة إليهم اليوم لقب الدوري الانجليزي الممتاز.





وقد سبق للنجم المصري محمد صلاح تحقيق لقب الدوري السويسري مرتين، عندما كان في صفوف فريق بازل قبل أن يكتب إسمه بحروف من ذهب بعد سنوات قليلة، مع الريدز.





وصل الفريق الإنجليزي للنقطة 86 فى صدارة الدوري، وذالك بفارق 23 نقطة عن فريق مانشستر سيتي برصيد 63 نقطة، وذالك مع تبقى 7 جولات على النهاية، لينتهي الدوري رسميًا للريدز، حيث لن يتمكن السيتي سوى تحقيق 21 نقطة فقط خلال جميع المباريات القادمة.



