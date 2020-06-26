عاجل.. عبد الله مشرف يكشف حقيقة إصابته بفيروس "كورونا" وتطورات حالته الصحية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:23 ص
بوابة الفجر

كشف الفنان عبد الله مشرف  حقيقة إصابته بفيروس "كورونا"، بعد تداول شائعات أفادت بذلك خلال الساعات القللية الماضية.

وأوضح خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على القتاة الأولى المصرية، أنه أصيب يألم في الظهر، بسبب "التكييف".

وقال إنه تواصل مع الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين الذي وجه بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب.

وأشار إلى أنه شعر بتحسن الأن، والألم الذي لديه بظهره "خف" قليلًا، معبرًا عن شكره وامتنانه لجميع  زملائه الفنانين الذين سألوا عنه.



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