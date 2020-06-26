كارمن سليمان لـ "زوجها": قضيت معاك أجمل أيام حياتي

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شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها بمجموعة من الصور مع زوجها مصطفى جاد وإبنها زين، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".



وعلقت كارمن سليمان على الصور قائلة: "حاولت أجمع أهم صور ولحظات عدت علينا بس لقيت إن كل دة مايكفيش عشان أنا لقيت إني قضيت معاك أحلى سنين وشايفاهم بعمري كله كل سنة وانت حبيبي وصاحبي كل سنة وانت أحسن أب ربنا يخليك لينا وجوة قلبي. بحبك".



حازت الصور على الكثير من الاعجابات، حيث علق أحد الجمهور قائلاً: "انا بحبكوا اوي انتوا احلى كابلز في الدنيا ربنا يسعدكم ويحقق ليكم كل اللي بتتمنوه" وقالت معجبة آخرى:"احلى صوت واحساس كوكي كل سنة وانتوا مع بعض" وقال آخر: "كل سنة وانتوا معانا بحبكوا جدا".



يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3‏‎" ، وكان التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردا‎.





