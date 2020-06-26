محمد صلاح ينضم لقائمة اللاعبين الأفارقة المتوجين بلقب الدوري الإنجليزي

حصد نادي ليفربول، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل سبع جولات من نهاية المسابقة، وذلك بعد سقوط مانشستر سيتي أمام تشيلسي، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الحادية والثلاثين من عمر البريميرليج.





وتوج ليفربول باللقب بفارق 26 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، حيث يحتل الريدز الصدارة برصيد 86 نقطة، وأمامه فرصة ذهبية لعمل رقم قياسي في تاريخ الدوري الإنجليزي.





ويعد هذا اللقب هو بمثابة الحلم بالنسبة لجماهير ليفربول، حيث يُعد ذلك اللقب هو الأول للريدز منذ 30 عامًا، وكانت أخر مره توج ليفربول بالبريميرليج موسم 1989/1990.





ودخل الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول وأحد العناصر المؤثرة في حسم لقب الدوري الإنجليزي مع الريدز، ضمن قائمة اللاعبين الأفارقة والعرب المتوجين بلقب البريمييرليج.





ويستعرض لكم " الفجر الرياضي "، أبرز اللاعبين الأفارقة الذين أثروا في الدوري الإنجليزي وتمكنوا من تحقيق اللقب.





ديدييه دروجبا





حقق الفيل الإيفواري ديدييه دروجبا، نجم فريق تشيلسي السابق، العديد من الإنجازات في بطولة الدوري الإنجليزي، ويعد دروجبا جزءًا من تاريخ البلوز، والذي حقق معهم العديد من الألقاب والبطولات.





توج دروجبا بلقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي في أربع مناسبات إلى جانب الفوز بثمانية ألقاب أخرى خلال فترة وجوده فى غرب لندن.





يايا توريه





سطر النجم الإيفواري يايا توريه، نجم فريق مانشستر سيتي السابق، إسمه بأحرف من ذهب داخل ملاعب إنجلترا، حيث حقق العديد من الإنجازات مع السيتيزن إلى جانب اعتباره واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، خلال فترة تواجده في الملاعب.





تمكن توريه من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين مع مانشستر سيتي، كواحد من أساطير ملعب الاتحاد.





مايكل إيسيان





يُعد النجم الغاني مايكل إيسيان واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، حيث فعل كل ما في وسعه مع البلوز خلال فترة البرتغالي جوزيه مورينيو.





حقق إيسيان لقب الدوري الإنجليزي مرتين مع تشيلسي، إلى جانب تواجده خلال فترة رائعة من الهيمنة مع النادى اللندنى فى مسابقات إنجلترا.





بروس جروبيلار





واحد من نجوم نادي ليفربول القدامى، والذي حقق العديد مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث تمكن من حصد 6 ألقاب من بطولة البريميرليج، ويعد من أفضل من نجوم منتخب زيمبابوي.





جون أوبي ميكيل



