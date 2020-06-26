أحمد مجدي يمازح جمهوره عبر "إنستجرام"





نشر الفنان أحمد مجدي صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام"وظهر في الصورة وهو بداخل الأسانسير فيما علق على الصورة قائلًا: "لحظة الأسانسير" .وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات، فيما علق للجمهور قائلاً: "ايه الحلاوة دي بحبك اوي" وكتب معجب آخر: " شبح اوي" وقال آخر:"مساء الجمال والحلويات".يذكر أن آخر عمل للفنان أحمد مجدي كان مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان المنقضي، يهتم كثيرا بالإخراج السينمائي بجانب التمثيل.وشارك أحمد مجدى في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، محمد دياب، وآيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.