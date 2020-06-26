محمد الباز يشارك تامر أمين في "آخر النهار"

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:14 ص
محمد الباز يوقع مع قناة النهار
محمد الباز يوقع مع قناة النهار
كـسـاب أحـمـد
أعلن مجلس إدارة شبكة تليفزيون، النهار برئاسة علاء الكحكي، انضمام الدكتور محمد الباز، لبرنامج آخر النهار ليشارك الإعلامي تامر أمين تقديم حلقات البرنامج.

هذا وقد قرر مجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار تعديل موعد إذاعة برنامج آخر النهار ليكون في التاسعة مساء على مدار أيام الأسبوع ولمدة ساعة ونصف يوميا.

ورحب مجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار بانضمام الدكتور محمد الباز لتقديم البرنامج على شاشة النهار، مؤكدا أن انضمام "الباز" جاء لإتاحة فرصة أكبر لتغطية الأحداث والمتابعات اليومية، بالإضافة إلى الحوارات واللقاءات الحصرية، باعتباره من أهم برامج الـ"توك شو" في مصر.

وأضاف المجلس، أن برنامج آخر النهار سيشهد تطويرا في الشكل والمضمون خلال الفترة المقبلة.

هذا، وأعلن مجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار برئاسة علاء الكحكي، إذاعة برنامج باب الخلق الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي محمود سعد بشكل مستقل عن برنامج آخر النهار، حيث كان يذاع باب الخلق تحت مظلة برنامج آخر النهار.

وأوضح مجلس الإدارة أن برنامج باب الخلق سيذاع في نفس موعده في الثامنة مساء الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

يذكر أن الإعلامي محمود سعد قد اختار اسم باب الخلق لبرنامجه لأنها المنطقة التي نشأ بها والتي تمثل نموذجا فريدا يجمع بين عراقة التاريخ وآمال المستقبل، واعتاد في برنامجه خلال الشهور الماضية على تقديم الوجه الحضاري لمصر من خلال زيارة عدد من المناطق التاريخية وعمل لقاءت مع المواطنين، بالإضافة إلى استضافة عدد من الشخصيات العامة ذائعة الصيت داخل مصر وخارجها.

وتؤكد شبكة تليفزيون النهار أن هناك عدد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة احتراما للمشاهدين.

في سياق منفصل، الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية النهار، قد حرر محضرًا بقسم ثالث أكتوبر، أمس  الخميس، ضد رئيس مجلس إدارة المحطة، علاء الكحكي، لعدم حصوله على راتبه.

وقال تامر أمين في المحضر: إنه لم يتقاض راتبه لمدة 5 أشهر متصلة، ولم يستطع الوصول إلى حل ودي يمكنه من الحصول على حقوقه.

كان تامر أمين، انضم للقناة في نوفمبر 2018، حيث وقع عقد انضمامه مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، رئيس شبكة قنوات النهار، لتقديم برنامج "آخر النهار".

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