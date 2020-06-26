بحيرة لالو لالو.. سحر الطبيعة المدفون وسط غابة داخل جزيرة بالمحيط الهادئ







تصل إلى البحيرة والتي تحيطها منحدرات صخرية صافية 30 مترًا (98 قدمًا)، ومياة البحيرة العميقة 80 مترًا (262 قدمًا)، توصف البحيرة أيضًا بأنهاا "دائرية، يدعي آخرون أن عمقها الأقصى أقل قليلًا عند 76 مترًًا، ورغما عن ذلك فإن الكثيرين يقومون بالقفز داخل مياها شديدة الزرقة.



لا يمكنك ان تنسى الأجواء الرائعة حول بحيرة "لالو لالو"، من طيور الشعاب في المحيط الهادئ، وتطير فوقها الغبيان ذو القدمين الأحمر والتي تصدر صرخات بصوت عال، بينما تتدلى فوقها بيكاس (الثعالب الطائرة) من أشجار الكرمة، تشعر وكان البحيرة جء لا يتجزأ من عالم الغابة المحيطة.



لا تتعلق الجزيرة بجمالها الطبيعي وتوعها فقط، بل سرت شائعة بأن الجيش الأمريكي ألقى بمعدات في البحيرة في نهاية الحرب العالمية الثانية، ووجد الغوص في البحيرة عيارات مختلفة من ذخائر الحرب العالمية الثانية الملقاة.



يوجد كنوز في البحيرة لن تسطيع رؤيتها بعينك المجردة رغم أنها قد تكون تسبح أسفل قدميك، حيث توجد ثعابين عمياء في المياه العميقة، على الرغم من أنك لا تستطيع رؤيتها، لأنها تعيش في قاع البحيرة التي يبلغ ارتفاعها 260 قدمًا.



أخيرًا، تبدأ في رؤية استراحة. كلما اقتربت من المنحدرات الصخرية الهائلة. تسقط الجدران الحمراء حوالي 100 قدم في المياه الملونة المطحونة. بحيرة هي أكبر بحيرة في. قد تكون هناك معدات من الحرب العالمية الثانية ألقاها الأمريكيون قبل مغادرة الجزيرة.



في النهاية ستعود إلى الساحل وتمسح جلدك المتعرقة وتقفز في الماء، أو ربما ستجد هذا الشاطئ المثالي لجنوب المحيط الهادئ في جزيرة ولكن في الوقت الحالي، أنت مندهش من هذه البحيرة الدائرية تمامًا التي تمتلكها تمامًا في الوقت الحالي.



تشاهد جزيرة في المحيط الهادئ داخلها غابة كثيفة ويتوسط الغابة بحيرة زرقاء، هذه ليست لوحة فنية رسمها فنان أو جزء من رواية كاتب، وإنما هي لوحة أبدعها المولى سباحنه وتعالي من الطبيعة البكر في جزيرة واليس بالحيط الهادئ.تعتبر البحيرة جزء من جزيرة واليس وهي جزيرة استوائية تتبع فرنسا، يبلغ عدد سكانها ١٢ الف نسمة ويتحدثون الفرنسية ويقيمون بالمسيحية الكاثوليكية، وتبلغ مساحتها ٢٧٤ كم، والعملة الرسمية هي الفرانك الباسفيكي.بدا معرفة الاوروبيبن بالجزر مع الهولنديين والبريطانيين ووصل المبشرين الفرنسيين عام ١٨٣٧، وطلبت ملكة يوفيو الحماية الفرنسية فوقعت مع فرنسا معاهدة حماية في ٥ أبريل ١٨٤٢ وتبعها ملوك السيجاف والألو فوقعت معهم فرنسا معاهدة في ١٦ فبراير ١٨٨٨، وفي عام ١٩١٧ تحولت لمستعمرة، وعام ١٩٥٦ صوت السكان المحليين على ان يصبحوا من ارض ما وراء البحار الفرنسية.وتعتبر بحيرة "لالو لالو" بحيرة فوهة بركانية تحيط بها غابة إلى الجنوب الغربي من جزيرة واليس في المحيط الهادئ، وتعتبر أكبر بحيرة في الجزيرة، تقع قبالة الطريق 1 بين قرية "أهوا"، وهي وهي دائرة مثالية تقريبًا، ومقصد لكل سائحي الجزيرة، وتدور حولها للأساطير المحلية في واليس وفوتونا.تبدأ الرحلة لبحيرة "لالو لالو" من قرية "أهوا" على الساحل الغربي، لتمر بالبساتين الضخمة المليئة بالموز، وجوز الهند، والبابايا، قبل الوصول إلى الغابة الكثيفة، والتي تتميز بأشجارها الجميلة، فالغابة المحيطة غير مأهولة بالطيور الاستوائية والثعالب الطائرة التي تطير بانتظام على ارتفاع منخفض فوق البحيرة.