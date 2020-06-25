عاجل - أول تعليق من يورجن كلوب عقب تتويج ليفربول بلقب البريميرليج





عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سعادته الكبيرة عقب فوز الريدز بلقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" للمرة الأولى بعد غياب ١٩ عام.





قال كلوب :"هذا الإنجاز لكم جميعاً، احتفلوا وافعلوا ماتشاؤون لكن ابقوا في منازلكم".





وأضاف :"هذا اللقب لأسطورتنا كيني داغليش، الذي انتظر لـثلاثين عاماً، ايضاً لأسطورتنا ستيفن جيرارد".





وتابع :"هذا الإنجاز بسبب لاعبي الفريق المذهلين، لقد قاموا بعمل مذهل اخر ثلاث مواسم لتحقيق هذا اللقب".





وواصل :"هذا أكثر مما حلمت به، لم أفكر ابداً اني سأعيش لحظات كهذه".





وزاد "أن تكون بطلاً مع هذا النادي هو امر مميز للغاية، إنه إنجاز عظيم من اللاعبين ومتعة كبيرة بأن تعمل مع هؤلاء اللاعبين".





وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي مستغلا خسارة ملاحقه مانشستر سيتي أمام تشيلسي بهدف مقابل هدفين.



