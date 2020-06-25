على بُعد لقب فقط.. ليفربول يقترب من معادلة رقم مانشستر يونايتد في التتويج بالبريميرليج

نجح فريق ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة التاسعة عشر في تاريخه، بعد سقوط منافسه مانشستر سيتي في فخ الهزيمة أمام فريق تشيلسي في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس، على ستاد "ستامفورد بريدج" بالجولة 31 من بطولة البريميرليج.





ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، بفارق 23 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي "الوصيف" بـ63 نقطة وأصبح أقصي رصيد يمكن للأخير الوصول إليه 84 نقطة بعد خسارته أمام تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.





واستطاع فريق ليفربول التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا، حيث لم يتوج الريدز باللقب المحلي منذ موسم 1989 / 1990، ليعود مجددًا لمعانقة اللقب الثمين هذا الموسم بقيادة الألماني يورجن كلوب، وكتيبة مميزة من اللاعبين في مقدمتهم محمد صلاح وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو، والحارس العملاق أليسون.





ليفربول يُهدد رقم مانشستر يونايتد القياسي

بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة التاسعة عشر في تاريخه، أصبح ليفربول على بعد لقب وحيد من معادلة الرقم القياسي لغريمه التقليدي فريق مانشستر يونايتد أكثر الاندية تتويجا بلقب البريميرليج في التاريخ برصيد 20 لقبًا.





وحصل فريق ليفربول على بطولة الدوري الإنجليزي أعوام ( 1901 - 1906 - 1922 - 1923 - 1947 - 1964 - 1966 - 1973 - 1976 - 1977 - 1979 - 1980 - 1982 - 1983 - 1984 - 1986 - 1988 - 1990 وأخيرًا 2020)، بينما لم يحصل مانشستر يونايتد على اللقب منذ عام 2013.





محمد صلاح يحصد لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية

وحصل الدولي المصري محمد صلاح على لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق وتوج باللقب مع تشيلسي في موسم 2014 / 2015 رغم مشاركته في 3 مباريات مع الفريق وقتها.





ويسعي "صلاح" لتحقيق انجاز آخر هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بالتتويج بجائزة الحذاء الذهبي كـ هداف للبطولة للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حصد الجائزة خلال الموسمين الماضيين.



