هيئة "سدايا" تطلق تطبيق "تباعد" لأجهزة أندرويد

وأوضحت الهيئة أنه أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة أندرويد OS6 فأعلى، تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي من خلال الرابط التالي.





وحثت "سدايا" عموم المواطنين والمقيمين على تحميل تطبيقي "تباعد"، و "توكلنا" لما لهما من فوائد في خلق بيئات صحية ذكية داخل مقار الأعمال ومناطق التجمعات العامة والتجارية، عبر الاستفادة مما يوفره التطبيق من تنبيهات للمستخدمين حال مخالطتهم المصابين بفيروس كورونا.





ونوّهت الهيئة بتأكيدات وزارة الصحة الدورية التي تحث على استخدام تطبيق تباعد بشكل مستمر لمساعدتها في احتواء جائحة فيروس "كوفيد-19".





وسبق لـ "سدايا"، أن أطلقت مطلع الشهر الجاري نسخة "تطبيق تباعد" لأجهزة IOS من خلال متجر APP Store على الرابط التالي، ما مكن مستخدمي أجهزة "أبل" من إصدار 13.5IOS فأعلى من تحميل التطبيق.