مفاجأة .. عمل فني جديد يجمع بين عصام صاصا وعمر كمال

كلمات الأغنية



أعلن مؤدي المهرجانات عصام صاصا، عن عمل فني جديد يجمعه بالمطرب عمر كمال في أغنية بعنوان "أنا مستغني عنكم"، وذلك بنشر فيديو يجمعه بعمر كمال، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق قائلاً: "أنا مستغني عنكم، استنو الجديد أنا وأخويا عمر كمال، بإذن الله يعجبكم"."أنا مستغني عنكم همشي ومش هرجعلكم .. انتو جيتو عليا كتير .. وأنا ياما استحملتكم.. علمتوني الأسي .. ومشوفتش غير أذي شوفت المر أنا منكو والخير بيتنسي .. كله باعني مين أشتري.. صاحبي خاني وأفتري .. مش فاهم أيه اللي جري مع إني كنت بحب أماشيه.. أنا إنسان كاره نفسه وإنتو عليا كتير تقسو .. ليه في جراحي بتتوصو.. وأنا زعلكم بزعل عليه".يذكر أن مؤدي المهرجانات عصام صاصا، دخل عالم المهرجانات مؤخرًا، وحصد على شريحه كبيرة من عشاق فن المهرجانات، وطرح العديد من المهرجانات التي انتشرت بالشارع المصري وحققت نجاحاً كبيراً .كما يستعد النجم عمر كمال، لطرح أغنية " الدنيا بتجرح وفي قلبي أنا حكاوي "، وذلك بعد النجاح الذي حققه باغنية "شيكولاته سايحة جوه كيك" مع المطرب الشعبي حسن شاكوش.