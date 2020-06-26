أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-6-2020.. المعدن الأصفر يبدد المكاسب الأسبوعية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
أسعار الذهب

بددت أسعار الذهب المكاسب الأسبوعية فى مستهل التعاملات اليوم الجمعة، بعد أسبوع تحقيق المستويات التاريخية الغير مسبوقة ليفقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات في السوق المحلي والصاغة وتتابع بوابة الفجر سعر المعدن الأصفر أول بأول:


أسباب تحقيق الذهب للمستويات القياسية

أرجع إيهاب واصف رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية، الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب إلى  
 تراجع أسعار النفط مع تزايد القلق من انتشار عدوي ڤيروس كورونا مره أخري و تأثيرها علي النمو الاقتصادي العالمي، حيث يهرع المستثمرون لشراء الذهب كملاذ أمن للإستثمار في البورصات العالمية

أسعار الذهب  اليوم الجمعة

سعر الذهب عيار18 : 677.25 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 : 790 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 : 902.75 جنيهًا

الجنيه الذهب : 6360 جنيهًا



أسعار الذهب عالميًا:

واصلت أسعار الذهب التراجع بنهاية التعاملات أمس الخميس، بالرغم من ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل وخارج الولايات المتحدة، لكنه تحول للهبوط مع ارتفاع الدولار

وانكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 5 بالمائة  خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي لكن بأقل من التوقعات.

فيما قفزت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنحو 16 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وعلى صعيد آخر، خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لأداء الاقتصاد العالمي لهذا العام والعام المقبل، كما حذر من ارتفاع مستويات الدين العام العالمي للعام الحالي، ما يشيرإلى صعوبة التعافي السريع للاقتصاد على المدى القريب.

 

وعند التسوية، انخفض سعر العقود المستقبلية لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس  بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 1770.60 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1779.60 دولار خلال الجلسة.

 

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 بالمائة عند مستوى 1764.88 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر لعام 2012 عند 1779.06 دولار للأوقية بالأمس.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الرئيسي والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 97.367.

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