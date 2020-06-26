حبس عامل أطلق النار على زوجته لشكه في سلوكها

أمرت نيابة الدقهلية حبس عامل أطلق النيران على زوجته، بقرية العمدة التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، بعد شكه في سلوكها، ووجود خلافات بينهما.





وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تمي الأمديد، يفيد بإصابة ربة منزل بطلق ناري في ذراعها الأيسر.





وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة "ر.ا" 35 سنة ربة منزل بطلق خرطوش في ذراعها الأيسر، وبسؤالها اتهمت زوجها بأنه السبب.





تم إعداد ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة وتمكنت من ضبط المتهم "ا.ف" 42 سنة مقيم قرية كفر سنجاب التابعة لدائرة المركز.





وبمواجهة الزوج باتهام زوجته له، اعترف بإطلاق النار عليها بعد نشوب مشادة بينهما لشكه في سلوكها، فأصيبت في الذراع الأيسر، وتم نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي.





تحرير عن الواقعة المحضر رقم 3307 لسنة 2020، وتم ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة بعد ارشاد المتهم عنه وتبين أنه "بندقية خرطوش".





تم ضبط طلقة فارغة المستخدمة في الواقعة، و2 طلقة من ذات العيار وتم عرض المتهم على النيابة العامة والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.





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في سياق منفصل، أصدرت نيابة بالمنصورة قرارا بتجديد حبس كل من "حسين ا"، 24 سنة الزوج المتهم بالتحريض على قتل واغتصاب زوجته ايمان عادل بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا، و"أحمد ر" العامل المنفذ لجريمة القتل والاغتصاب 15 يوما على ذمة التحقيقات.



