بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. تعرف على سجل بطولات محمد صلاح

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:35 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد جمال
حقق محمد صلاح لقب بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج بعد غياب دام لثلاثون عام عن الريدز ليصبح المصري الوحيد الفائز بالبريميرليج .

وأهدي فريق تشيلسي لقب الدوري الانجليزي لفريق ليفربول بعد الفوز على نظيره مانشستر سيتي بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الـ31 من البريميرليج .

وحقق صلاح اللقب الرابع له مع ليفربول بعد الفوز بالبطولة هذا العام ،بعدما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية العام الماضي .

وكان صلاح قد حقق لقب الدوي السويسري رفقة بازل مرتين ولقب الدوري الانجليزي عام 2015 مع تشيلسي رغم كونه معار وقتها لفريق فيورنتينا الإيطالي ولكنه شارك خلال 3 مباريات للبلوز بالدور الأول .

ولم يفز صلاح بأي ألقاب مع المقاولون العرب قبل الاحتراف الخارجي بجانب عدم تحقيق أى ألقاب مع روما الإيطالي وفيورنتينا.

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توج نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لقب الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " لأول مرة في تاريخه بمسماه الجديد بعد غياب لأكثر من 30 عاما عن خزائن النادي العريق.

جاء ذالك بعد أن تعثر نادي مانسشتر سيتي خارج ارضه حيث خسر أمام نظيره نادي تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول بعد التتويج ببطولة البريميرليج:
انضم اللاعب الدولي المصري محمد صلاح الي صفوف نادي ليفربول الإنجليزي قادما من صفوف نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 بمبلغ قدره 35 مليون جنيه إسترليني ليتألق صلاح مع الريدز ويحقق جائزة الحذاء الذهبي كهداف البريميرليج في موسمين علي التوالي.

ومنذ انضمامه لصفوف الفريق الإنجليزي لعب محمد صلاح مع الريدز 145 مباراة واستطاع أن يسجل 92 هدف ونجح في صناعة 38 هدف حيث ساهم في 130 هدف بـ145 مباراة.

وعلى صعيد الأرقام حقق صلاح مع نادي ليفربول بطولة دروي أبطال أوروبا و السوبر الأوربي بالإضافة إلي بطولة كأس العالم للأندية وأخيرا لقب البريميرليج.

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