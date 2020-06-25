تشيلسي صائد الأخطاء يهدي ليفربول لقب "البريمرليج" بذكريات 2014

انتهت منذ قليل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في اطار منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي حقق فيها البلوز الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد وأهدى ليفربول لقب "الريميرليج".





-تشيلسي يتفوق على مانشستر سيتي ويهدي اللقب لليفربول





وبتلك النتيجة أهدى نادي تشيلسي لقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" لفريق ليفربول الغائب عنهم منذ أكثرمن 30 عام ، بعد الفوز 2/1 سجل للبلوز كلا من الأمريكي بولسيتش والبرازيلي وليان وللسيتي النجم البلجيكي كيفين دي بروين.





-تشيلسي صياد الأخطاء وهادي الألقاب بذكريات 2014





وجاء الهدف الأول لفريق تشيلسي من خطأ دفاعي كبير من مانشستر سيتي قام بيه ميندي ، أستغلها بولسيتش نجم البلوز ، وعلى نفس طريقة دوري نسخة 2014 والتي شهدت فوز مانشستر سيتي باللقب بعد فوز تشيلسي أيضا بهدفين أحدهما تسبب فيه قائده السابق ستيفن جيرارد بعد "زحلقته الشهيرة" ، والذي استغله السنغال ديمبا با لتسجيل الهدف الأول وتبدل مسار الدوري بشكل جذري وصولا إلى تتويج مانشستر سيتي باللقب.





-ليفربول يحقق الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عام

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام لـ 30 سنة، وبات على بُعد رقم واحد من معادلة الرقم القياسي لغريمه التقليدي مانشستر يونايتد الفائز بلقب البريميرليج 20 مرة.