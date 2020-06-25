كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول بعد التتويج بالدوري الإنجليزي

توج نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لقب الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " لأول مرة في تاريخه بمسماه الجديد بعد غياب لأكثر من 30 عاما عن خزائن النادي العريق.





جاء ذالك بعد أن تعثر نادي مانسشتر سيتي خارج ارضه حيث خسر أمام نظيره نادي تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول بعد التتويج ببطولة البريميرليج:

انضم اللاعب الدولي المصري محمد صلاح الي صفوف نادي ليفربول الإنجليزي قادما من صفوف نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 بمبلغ قدره 35 مليون جنيه إسترليني ليتألق صلاح مع الريدز ويحقق جائزة الحذاء الذهبي كهداف البريميرليج في موسمين علي التوالي.





ومنذ انضمامه لصفوف الفريق الإنجليزي لعب محمد صلاح مع الريدز 145 مباراة واستطاع أن يسجل 92 هدف ونجح في صناعة 38 هدف حيث ساهم في 130 هدف بـ145 مباراة.





وعلى صعيد الأرقام حقق صلاح مع نادي ليفربول بطولة دروي أبطال أوروبا و السوبر الأوربي بالإضافة إلي بطولة كأس العالم للأندية وأخيرا لقب البريميرليج.



