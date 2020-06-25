شؤون الحرمين تنفي فتح الحرم المكي أمام المصلين

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، هاني حيدر، على استمرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الحرام، نافياً فتحه أمام المصلين.





وقال لـ قناة "الإخبارية"، إنه إلى الآن تقام الصلوات بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة منذ بداية الجائحة، ومن يصلي في الحرم هم العاملون في كل وردية.





وأضاف أن الإعلان عن إعادة فتح المسجد الحرام أمام المصلين سيكون عبر المنصات الرسمية للرئاسة، مهيباً بالجميع عدم الالتفات للإشاعات.





ويذكر أن أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اعتماد خطة الفتح التدريجي للمسجد النبوي اعتبارًا من يوم الأحد.

وقالت رئاسة "شؤون الحرمين"، عبر تويتر، بناءً على الموافقة الكريمة، يعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خطة الوكالة في الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8/10/ 1441هــ.





وواصلت فرق العمل أعمال التنظيف والتعقيم بالجوامع والمساجد وساحاتها ومواقف السيارات فيها، مع اتخاذ الإجراءات التباعدية والاحترازية بين المصليين التي جرى تنفيذها؛ امتثالاً لما أقرّته الحكومة بإعادة استئناف الصلاة في المساجد وعودة الحياة الطبيعية لها.

وأوضح فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالباحة أنه جرى استكمال كل المتطلبات الاحترازية والوقائية والتأكد من جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال للمصلين، مشدداً على أئمة الجوامع والمساجد بمتابعة كامل الإجراءات المتخذة لسلامة المصلين وعدم التهاون في تطبيق تعليمات الجهات ذات العلاقة.

وكما أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء، استكمال تجهيز أكثر من ٧٠٠ جامع ومسجد، بالتعاون مع أمانة المحافظة ومركز العمل التطوعي التابع لـ "جمعية البر" بها.

وقامت فرق العمل بأعمال التنظيف والتعقيم بالجوامع والمساجد وساحاتها ومواقف السيارات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات التباعدية والاحترازية بين المصليين؛ امتثالًا لما أقرّته حكومة المملكة بإعادة استئناف الصلاة في المساجد وعودة الحياة الطبيعية لها.

وأوضح مدير مركز العمل التطوعي بالأحساء عزام الربيعة، أن 300 متطوع يتبعون 26 فريقًا على مستوى المحافظة، قاموا ـ جنبًا إلى جنب ـ مع فرق الأمانة والشؤون الإسلامية بأعمال التنظيف والتعقيم وتهيئة الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين، وتنفيذ كل يحفظ سلامتهم.

وأشار الربيعة، إلى أن جميع المتطوعين التزموا بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامات، وقياس درجة حرارة المتطوع؛ قبل بدء العمل الميداني.

من جانبه، أوضح مدير عام إدارة المساجد بمحافظة الأحساء عبد العزيز بن سالم الكليب، أنه جرى استكمال كل المتطلبات الاحترازية والوقائية والتأكد من جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين، مشددًا على الأئمة بمتابعة كامل الإجراءات المتخذة لسلامة المصلين، وعدم التهاون في تطبيق التعليمات الموصى بها من الجهات ذات العلاقة وعدم تجاوزها.







