كارتيرون يطرد 5 لاعبين خارج جنة الزمالك

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

ينتظر جماهير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم إنطلاق سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات ولكن عقب الانتهاء من أزمة انتشار فيروس كورونا.

وبالطبع ينتظر جماهير كرة القدم المصرية انطلاق سوق الانتقالات الصيفية والتي تكون كالعادة في كل موسم تحمل العديد من المفاجآت سواء بضم لاعبين أو برحيل لاعبين آخرين.

لاعبون مهددون بالرحيل عن الزمالك

ويملك الزمالك العديد من اللاعبين المهددين بالرحيل عن صفوف النادي الأبيض في الصيف القادم بسبب عدم استفادة النادي لهم أو حاجة النادي للتعاقد مع صفقات أخرى والاستفادة من بيع بعض اللاعبين ماديا لتدعيم مركز أخرى.

ويعتبر أبرز 5 لاعبين مرشحين للرحيل عن الزمالك في نهاية الموسم الجاري هم كل من: "محمد عنتر، محمد حسن، محمد عواد، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد".

ولكن من المتوقع أن يغير نادي الزمالك رأيه في أحد هذه الأسماء الخمسة ويقرر استمرارهم مع النادي أو قد ينضم إلى هذه الأسماء لاعبين آخرين ليرحلوا في الصيف.

ترتيب نادي الزمالك في الدوري المصري

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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