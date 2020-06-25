"صندوق النقد" يحذر من خطر الموجة التصحيحية في أسواق المال





حذر صندوق النقد الدولي يوم الخميس من أن أسواق الأسهم وسائر الأصول عالية المخاطر قد تشهد انهيارا ثانيا إذا اتسع نطاق تفشي فيروس كورونا وأعيد فرض الإغلاقات الشاملة أو تجددت توترات التجارة.





كانت أسواق الأسهم تراجعت بشدة في وقت سابق هذا العام مع تأثر المعنويات سلبا بالفيروس والإغلاقات ذات الصلة، لكنها صعدت على نطاق واسع منذ المستويات بالغة التدني التي سجلتها في 23 مارس. فبعد تراجعه 34 % فيما لا يزيد على 23 جلسة تداول، استفاد المؤشر ستاندرد اند بورز من الدعم المقدم من البنوك المركزية، وأصبح لا يبعد حاليا سوى عشرة بالمئة عن أعلى مستوياته على الإطلاق.





وقال تقرير أعده توبياس أدريان مدير قسم أسواق النقد والمال في الصندوق وفابيو ناتالوتشي نائب مدير القسم إن ”انفصالا“ نشأ بين أسواق المال والتوقعات الاقتصادية، مضيفا أن ذلك ”يثير خطر حدوث تصحيح آخر في أسعار الأصول عالية المخاطر“ إذ أن التقييمات في العديد من أسواق الأسهم وسندات الشركات ”مغالى فيها“.





يأتي التحذير بعد يوم من تقليص صندوق النقد مجددا توقعاته للاقتصاد العالمي في 2020.