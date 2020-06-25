"صندوق النقد" يحذر من خطر الموجة التصحيحية في أسواق المال

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:44 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

حذر صندوق النقد الدولي يوم الخميس من أن أسواق الأسهم وسائر الأصول عالية المخاطر قد تشهد انهيارا ثانيا إذا اتسع نطاق تفشي فيروس كورونا وأعيد فرض الإغلاقات الشاملة أو تجددت توترات التجارة.

كانت أسواق الأسهم تراجعت بشدة في وقت سابق هذا العام مع تأثر المعنويات سلبا بالفيروس والإغلاقات ذات الصلة، لكنها صعدت على نطاق واسع منذ المستويات بالغة التدني التي سجلتها في 23 مارس. فبعد تراجعه 34 % فيما لا يزيد على 23 جلسة تداول، استفاد المؤشر ستاندرد اند بورز من الدعم المقدم من البنوك المركزية، وأصبح لا يبعد حاليا سوى عشرة بالمئة عن أعلى مستوياته على الإطلاق.

وقال تقرير أعده توبياس أدريان مدير قسم أسواق النقد والمال في الصندوق وفابيو ناتالوتشي نائب مدير القسم إن ”انفصالا“ نشأ بين أسواق المال والتوقعات الاقتصادية، مضيفا أن ذلك ”يثير خطر حدوث تصحيح آخر في أسعار الأصول عالية المخاطر“ إذ أن التقييمات في العديد من أسواق الأسهم وسندات الشركات ”مغالى فيها“.

يأتي التحذير بعد يوم من تقليص صندوق النقد مجددا توقعاته للاقتصاد العالمي في 2020.

أخبار تهمك

الموت يُفجع الفنان الشاب ميدو عادل

منذ حوالي 4 ساعات

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 10 ساعات

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي مُصمم على ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

"تركي آل الشيخ" يمدح الرسول في قصيدة جديدة على تويتر

منذ حوالي 3 ساعات

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

منذ حوالي 6 ساعات

الموت يفجع خالد يوسف

منذ حوالي 4 ساعات

تشيلسي يقهر مانشستر سيتي ويُتوج ليفربول بطلًا للدوري الإنجليزي

منذ 36 دقيقة

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة الفنان محمود جمعة بغيبوبة.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 7 ساعات

تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 11 ساعة

بـ 37 مليون.. تفاصيل صفقة الزمالك الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1569 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ ساعتين

الزمالك يفاوض الصفقة التي يحلم بها الجميع

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:40 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1569 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

تشيلسي يقهر مانشستر سيتي ويُتوج ليفربول بطلًا للدوري الإنجليزي

11:07 م

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

08:37 م

الزمالك يفاوض الصفقة التي يحلم بها الجميع

10:02 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!