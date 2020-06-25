الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - تشيلسي 2 × 1 مانشستر سيتي الخميس 25/يونيو/2020 - 11:24 م Advertisements حقق فريق تشيلسي الانجليزي فوزا ثمينا على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري. أخبار تهمك بـ 37 مليون.. تفاصيل صفقة الزمالك الكبرى منذ حوالي 4 ساعات تشيلسي يقهر مانشستر سيتي ويُتوج ليفربول بطلًا للدوري الإنجليزي منذ 35 دقيقة حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة منذ حوالي 5 ساعات الموت يُفجع الفنان الشاب ميدو عادل منذ حوالي 4 ساعات إصابة الفنان محمود جمعة بغيبوبة.. التفاصيل الكاملة منذ حوالي 7 ساعات تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. الصحة: تسجيل 1569 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة منذ ساعتين شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك منذ حوالي 11 ساعة قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة منذ حوالي 11 ساعة الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل منذ حوالي 3 ساعات لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي مُصمم على ضم القاطرة البشرية منذ حوالي 4 ساعات الموت يفجع خالد يوسف منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة منذ حوالي 10 ساعات الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية منذ حوالي 6 ساعات "تركي آل الشيخ" يمدح الرسول في قصيدة جديدة على تويتر منذ حوالي 3 ساعات الزمالك يفاوض الصفقة التي يحلم بها الجميع منذ أقل من ساعتين