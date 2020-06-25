بعد التتويج.. تعرف على المباريات المتبقية لليفربول في الدوري الإنجليزي

حسم نادي ليفربول الإنجليزي رسميا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم للمرة التاسعة عشر في تاريخه بعد أن غاب اللقب عن الريدز لمدة 30 عام كامل.





وتمكن ليفربول من حسم لقب الدوري الإنجليزي للمرة التاسعة عشر في تاريخه بعد أن سقط نادي مانشستر سيتي أقرب منافسيه في فخ الهزيمة على يد تشيلسي منذ قليل بهدفين مقابل هدف واحد.





ويحتل ليفربول حاليا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 86 نقطة من أصل 31 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.





ويتبقى حتى الآن 7 مباريات لنادي ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم رغم حسمه للقب الدوري بشكل رسمي.





ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي كالآتي:





ليفربول × مانشستر سيتي

ليفربول × أستون فيلا

ليفربول × برايتون

ليفربول × بيرنلي

أرسنال × ليفربول

ليفربول × تشيلسي