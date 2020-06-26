وزيرة التضامن: هذا هو موعد فتح الحضانات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم الإعلان بعد غدًا عن الشروط التي يجب توافرها في الحضانات من أجل العودة للعمل بداية الشهر المقبل، موضحة أن "الشروط الآن تراجع قانونيًا وتعرض على الجمعيات الأهلية الشريكة معانا.. اللي هيقدر يلتزم بالإجراءات الصحية لأمن الأطفال والمشرفين أهلًا وسهلًا".





وأضافت "القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الشروط لن تكون قاسية على الحضانات ولكنها ستضمن صحة الأطفال والعاملين بها، موضحة: "مش عاوزين نعجز الحضانات ولا عوزين نخل بأمن الأولاد".





ولفتت وزيرة التضامن ، إلى أن عدد ساعات العمل بالحضانات سيتم تقليصها، بالإضافة إلى ضرورة توافر المواد الطبية والتعقيمية، مؤكدة: "سوف نساعد الحضانات في مواد التعقيم".





وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلي:





1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، لو تستقبل 100 سوف تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد أسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.





2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.





3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة 9 مسًاء.





4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مسًاء.





5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.





6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة 4 صباحًا





7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مثل غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.





8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.





9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.





10- إعادة فتح المنشآت الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.





وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات سيتم دراستها طبقًا لتقييم الوضع الراهن وعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.





واستكمل مدبولي حديثه: "نحن بنتابع ع مدار اليوم، وفي مرحلة لاحقة سيتم فتح الشواطئ حتى يستطيع المواطنين الاستمتاع بها".



