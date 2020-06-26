وزيرة التضامن: هذا هو موعد فتح الحضانات

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:04 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم الإعلان بعد غدًا عن الشروط التي يجب توافرها في الحضانات من أجل العودة للعمل بداية الشهر المقبل، موضحة أن "الشروط الآن تراجع قانونيًا وتعرض على الجمعيات الأهلية الشريكة معانا.. اللي هيقدر يلتزم بالإجراءات الصحية لأمن الأطفال والمشرفين أهلًا وسهلًا".

وأضافت "القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الشروط لن تكون قاسية على الحضانات ولكنها ستضمن صحة الأطفال والعاملين بها، موضحة: "مش عاوزين نعجز الحضانات ولا عوزين نخل بأمن الأولاد".

ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن عدد ساعات العمل بالحضانات سيتم تقليصها، بالإضافة إلى ضرورة توافر المواد الطبية والتعقيمية، مؤكدة: "سوف نساعد الحضانات في مواد التعقيم".

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلي:

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، لو تستقبل 100 سوف تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد أسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.

2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.

3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة 9 مسًاء.

4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مسًاء.

5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.

6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة 4 صباحًا

7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مثل غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.

8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.

9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.

10- إعادة فتح المنشآت الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات سيتم دراستها طبقًا لتقييم الوضع الراهن وعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

واستكمل مدبولي حديثه: "نحن بنتابع ع مدار اليوم، وفي مرحلة لاحقة سيتم فتح الشواطئ حتى يستطيع المواطنين الاستمتاع بها".

وترأس أيضًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء الموافق 2362020، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التي ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيري السياحة والطيران، وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لاجراءات فتح دور العبادة فتح المطاعم بوابة الفجر الفجر الغلق

أخبار تهمك

الزمالك يفاوض الصفقة التي يحلم بها الجميع

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1569 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

منذ ساعة

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يطرد 5 لاعبين خارج جنة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

إنبي يطلب لاعب مفاجأة من الأهلي لبيع "صخرة" الدفاع

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز بالبريميرليج

منذ 41 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 14 ساعة

انفجار "رهيب" في إيران.. وتقارير تكشف عن كارثة

منذ أقل من ساعتين

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

إصابة الفنان محمود جمعة بغيبوبة.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

ننشر أهم قرارات مجلس الوزراء اليوم بشأن فيروس كورونا

الكنيسة الكاثوليكية: الصلاة ستقام بنسبة لا تزيد عن 25% بداية من السبت

متحدث الوزراء: الدخول إلى الأندية الرياضية مسموح بدون حد أقصى

تحذير وشكر.. مجلس الوزراء للأطباء: نحن في وقت يشبه الحرب

متحدث الوزراء يكشف موعد فتح الحضانات

وزير الأوقاف يكشف مصير صلاة الجنازة في المساجد

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:50 ص

عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

01:00 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

04:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!