عقبات قد تنسف علمية إنتاج لقاح لكورونا.. باحثون يكشفون "أزمات قاتلة" أمام صنع الدواء

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:09 م
أرشيفية
أرشيفية
أكد باحثون يعملون على  أكثر من 12 من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، صعوبة تطوير اللقاح في وقت قياسي أو إنتاج ما يكفي لإنهاء الجائحة، موضحين أن طريق التوصل للقاح كورونا مليء بالعقبات القاتلة منها  سفر الخبراء وسط قيود السفر العالمية إلى إدارة ظروف التخزين القاسية، وحتى اختراع أنواع جديدة من القوارير والمحاقن لمليارات الجرعات.
ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، قال العقيد نيلسون مايكل، مدير مركز أبحاث الأمراض المعدية التابع للجيش الأمريكي ويعمل في مشروع حكومي لانتاج لقاح لكورونا، إن أي عقبة في سلسلة التوريد للقاح يمكن أن تنسف أو تؤخر العملية المعقدة.

ونقلت الوكالة، عن توبي بيترز خبير الهندسة والتكنولوجيا في جامعة برمنجهام البريطانية، قوله " لا يملك الباحثون القدرة الكافية على صنع وتعبئة وتوزيع مليارات الجرعات دفعة واحدة، هذا أكبر تحد لوجستي واجهه العالم على الإطلاق يمكن أن ننظر في تطعيم 60٪ من السكان".

وأوضح أن الشركات القائمة على إنتاج القاحات تتسابق لتوسيع نطاق الآلات لمعالجة النقص الحاد في قدرة الملء والتشطيب الأوتوماتيكية وهي الخطوة النهائية في عملية التصنيع لوضع اللقاح في زجاجات أو محاقن، وإغلاقها وتعبئتها.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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