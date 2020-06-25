عقبات قد تنسف علمية إنتاج لقاح لكورونا.. باحثون يكشفون "أزمات قاتلة" أمام صنع الدواء

أكد باحثون يعملون على أكثر من 12 من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، صعوبة تطوير اللقاح في وقت قياسي أو إنتاج ما يكفي لإنهاء الجائحة، موضحين أن طريق التوصل للقاح كورونا مليء بالعقبات القاتلة منها سفر الخبراء وسط قيود السفر العالمية إلى إدارة ظروف التخزين القاسية، وحتى اختراع أنواع جديدة من القوارير والمحاقن لمليارات الجرعات.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، قال العقيد نيلسون مايكل، مدير مركز أبحاث الأمراض المعدية التابع للجيش الأمريكي ويعمل في مشروع حكومي لانتاج لقاح لكورونا، إن أي عقبة في سلسلة التوريد للقاح يمكن أن تنسف أو تؤخر العملية المعقدة.





ونقلت الوكالة، عن توبي بيترز خبير الهندسة والتكنولوجيا في جامعة برمنجهام البريطانية، قوله " لا يملك الباحثون القدرة الكافية على صنع وتعبئة وتوزيع مليارات الجرعات دفعة واحدة، هذا أكبر تحد لوجستي واجهه العالم على الإطلاق يمكن أن ننظر في تطعيم 60٪ من السكان".





وأوضح أن الشركات القائمة على إنتاج القاحات تتسابق لتوسيع نطاق الآلات لمعالجة النقص الحاد في قدرة الملء والتشطيب الأوتوماتيكية وهي الخطوة النهائية في عملية التصنيع لوضع اللقاح في زجاجات أو محاقن، وإغلاقها وتعبئتها.





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