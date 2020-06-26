ديانا كرزون تطرح أحدث أغانيها بعنوان "وجهك الثاني"

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طرحت الفنانة ديانا كرزون أغنية جديدة رومانسية بعنوان "وجهك الثاني"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.



العمل من كلمات قصى عيسى، وألحان على صابر، وتوزيع عثمان عبود ، وهي ثاني الإعمال التي تعاونت من خلالها مع نفس فريق العمل باللهجة العراقية.



وتقول كلمات الأغنية "تغيب وترجع بكيفك، ولا همك شحس آني، واذا ناقشتك بكلمه، يطلع وجهك الثاااااني...!؟.



واختارت ديانا كرزون أن تطرح أغنية "وجهك الثاني" على طريقة الفيديو كليب، واختارت أن يتم التصوير في أحد أبرز الأماكن السياحية بالعاصمة الأردنية تحت إشراف المخرج عمر ارشيد.



وكانت ديانا كرزون قد أصدرت من قبل أغنية" صعب أقدر" باللهجة العراقية، وحققت نجاحًا كبيرًا وانتشارا واسعا بكافة الإذاعات المحلية والعربية ومواقع التواصل الاجتماعي.



وتقول كلماتها: كاره كلشى بغيابك صوتى وروحى وإحساسى وكلام الناس ؛ والحيرة إنى إلى يحبك موت لا تبخل عليه بصوت إذا تبعد عليه أموت.







