"التعليم العالي": استثناء تاريخي لطلبة الدبلومة الأمريكية

قال الدكتور محمد الطيب، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، ردا على شكاوي أولياء الأمور وطلاب الدبلومة الأمريكية "السات"، قائلًا: "هناك استثناء تاريخي لم يحدث مسبقًا في التنسيق المصري بمد اعمال التنسيق لانتظار محاولتي أغسطس وسبتمبر لامتحان السات".





وأضاف "الطيب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن وزار التربية والتعليم هي المسئول عن اعتماد الشهادة الدولية ونتيجتها، وهي من تحدد معادلتها للثانوية العامة ثم عرضها على المجلس الأعلى للجامعة، والدبلومة الامريكية تعتمد على الجهة الدولية لهذه الشهادة.





وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه يوجد تنسيق كبير بين وزارتي التعليم العالي، والتربية والتعليم، وهناك استثناء تاريخي لم يحدث مسبقًا في التنسيق المصري بمد اعمال التنسيق لانتظار محاولتي أغسطس وسبتمبر لامتحان السات.