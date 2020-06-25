السعودية تشارك في مؤتمر المانحين لجمهورية السودان في برلين

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
شاركت المملكة العربية السعودية، في مؤتمر المانحين لجمهورية السودان الذي عقد في برلين، اليوم الخميس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.

وترأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، الذي أبدى خلال كلمته بالغ التقدير للأصدقاء في ألمانيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، على جهودهم المبذولة لعقد المؤتمر، مؤكدًا دعم المملكة الكامل للحكومة الانتقالية، ودعم السودان وشعبه بما يحقق مصالحه الوطنية وآماله المشروعة.

وأكد قطان أن الجميع يقع على عاتقه ضرورة مضاعفة الجهود ليتمكن السودان من عبور الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، التي زادت جائحة كورونا من مفاقمتها، وتحقيق أمنه واستقراره، وتبوئه لمكانه الصحيح في محيطه العربي والإقليمي والدولي.

وأوضح أهمية تضافر الجهود لإنجاح المرحلة الانتقالية، وثمّن جهود الحكومة الانتقالية السودانية والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، مؤكدًا أن دعم السودان في الوقت الحالي يعد استثمارًا مهمًا للحفاظ على أمن وسلامة المنطقة والمجتمع الدولي.

وأعرب عن تثمين المملكة لجهود المؤسسات المالية الدولية، مطالبًا إياها بأن تكون أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات السودان والاستفادة من الآليات وبرامج المساعدات المتوافرة في نطاق مكافحة جائحة كورونا، والنظر في البدء في عملية إعفاء الديون وإعداد برنامج خاضع لرقابة صندوق النقد الدولي، في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

وفي ختام كلمته، أشار وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، إلى أن دعم السودان وشعبه الشقيق أولوية ملحة للمملكة، وأنه عبر التاريخ الطويل في العلاقات بين البلدين فإن المملكة كانت ولا تزال من أكبر الدول المانحة والداعمة للسودان الشقيق، وأن المملكة تبذل جهودها للتخفيف من معاناة الأشقاء في السودان، وستستمر في تقديم كل سبل الدعم الممكنة لضمان أمن السودان واستقراره وازدهاره.

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مؤتمر لعلاقات تشارك برلين المانحين السودان السعودية

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