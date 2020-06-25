تشيلسي يقهر مانشستر سيتي ويُتوج ليفربول بطلًا للدوري الإنجليزي

توج ليفربول رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة التاسعة عشر، بعد خسارة منافسه المباشر مانشستر سيتي أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات البريميرليج.





وحصد ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب دام لـ 30 سنة، وبات على بُعد رقم واحد من معادلة الرقم القياسي لغريمه التقليدي مانشستر يونايتد الفائز بلقب البريميرليج 20 مرة.





افتتح الأمريكي كريستيان بوليسيتش التسجيل للبلوز في الدقيقة 36، وفي الشوط الثاني عادل البلجيكي كيفين دي بروين النتيجة لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 55، وتمن البرازيلي ويليان من تسجيل الهدف الثاني لتشيلسي من ضربة جزاء في الدقيقة 78.



