7.3 مليار جنيه أرباح البورصة المصرية في أسبوع وارتفاع جماعي للمؤشرات

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:17 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
أ ش أ

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي مكاسب بلغت نحو7.3 مليار جنيه ليبلغ راسمال السوقي لأسهم الشركات نحو586.9 مليار جنيه, مقابل579.6 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 1.3 %.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي, حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس /30 بنسبة 0.3 فى المائة ليسجل مستوى10890.48 نقطة, فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس /70 بنحو 4.46 %ة ليبلغ مستوى 1384.68 نقطة, شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس /100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 3.66 % ليبلغ مستوى2165.73 نقطة.

وأشار إلى أن انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 11.1 مليار جنيه من خلال تداول 1.918 مليار ورقة منفذة على 208 آلاف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 12.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.138 مليار ورقة منفذة على 186 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأشار الى أن الأسهم استحوذت على 49.76 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 50.24% خلال اسبوع.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 81.8 % من إجمالي تعاملات السوق ,بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 12.2% والعرب على 6 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 408.8 مليون جنيه, بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 38.3 مليون جنيه. والجدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 68.6 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات, بينما استحوذ الأجانب على 24.3% وسجل العرب 7.1% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 9.19 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.554مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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