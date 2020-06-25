صورة جديدة من كواليس أغنية "جيل بطل"

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نشر الفنان أحمد جمال، صورة جديدة له من كوالس أغنية "جيل بطل"، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".





وعلق جمال على الصورة قائلًا: "يا صاحبي طمني عليك وعالحبايب والجيران،كواليس جيل البطل".





وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات وعلق الجمهور قائلًا: "مساء الجمال يا جيمي وحشتنا اوي ايه الجمال"، وكتب معجب آخر: "أعنية جميلة بتدي تفاؤل وأمل لسنين قدام...روعه".





يذكر أن "جيل بطل " من انتاج شركة الروابط الرياضية وتوزيع ديجيتال ساوند وهى من كلمات حسن كمال ومن ألحان محمد عزيز وتوزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج تامر الضبع.





يذكر أن الأغنية لدعم أبطال الألمبياد المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا.





وصرح المطرب أحمد جمال، انه سعيد بالغناء لأبطال مصر المشاركين في أوليمبياد طوكيو 2021 بأغنية " جيل بطل " التي تخاطب أيضا الجيل الحالي بشكل عام.