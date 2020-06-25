غداً.. مينا بولس ضيف سهي سعيد في برنامج "فلاش"

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يحل الفنان الشاب مينا بولس، غدًا ضيف برنامج "فلاش"، الذي تقدمه الإعلامية سهي سعيد، والمذاع علي قناة نايل دراما، وذلك في تمام الساعة 5:45 مساءًا.





وسوف يتحدث خلال الحلقة عن مشاركته في مسلسل "القمر آخر الدنيا"، والنجاح الذي حققه المسلسل، وبدايته في مجال التمثيل بالإضافة إلي أعماله القادمة.





ويعد آخر عمل شارك فيه مينا هو مسلسل "القمر أخر الدنيا" ، والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.





وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، مينا بوليس وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.