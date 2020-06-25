تحديد موعد إنطلاق الموسم الكروي الجديد بالإمارات

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
وكالات
حددت رابطة الدوري الإماراتي لكرة القدم، اليوم الخمي، موعد إنطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2020 / 2021، وذلك بعد إلغاء الموسم الحالي.

وكانت الرابطة قررت في وقت سابق عدم استكمال موسم 2019 / 2020، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الرابطة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم أن منافسات الموسم الجديد سوف تنطلق عبر بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي في الثالث من سبتمبر المقبل، على أن تبدأ بطولة الدوري في التاسع من الشهر ذاته.

وأضافت الرابطة في بيانها أن مسابقة دوري تحت 21 عاما سوف تبدأ بعد يومين من انطلاق دوري الخليج العربي.

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