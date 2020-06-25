"الأوقاف": المساجد ستفتح على مصراعيها فجر السبت.. والمسافة بين المصليين 2 متر

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة اتخذت التدابير الازمة لإجراءات فتح المساجد، مؤكدًا أن المساجد ستفتح على مصراعيها فجر يوم السبت لاستقبال ضيوف الرحمن.


وطالب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، المصريين بضورة الالتزام بكافة الضوابط، مشيرًا إلى أنه يشترك ارتداء الكمامة قبل دخول المسجد، مضيفًا: " معظم المساجد سيكون لديها كمامات احتياطية والآذان سيعقبة الإقامة مباشرة، وعلى الجميع الالتزام بالسجادة الشخصية الفردية".

وتابع: "كل مصلي يجيب سجادته معاه، حتي تفرش على سجادة المسجد كإجراء احترازي ووقائي، مع غلق دورات المياه، وهدفنا أن تكون المساجد عامر بعد غلق استمر لـ 103 يومًا، ووضعنا علامات بكل المساجد وستكون المسافة ما بين متر ونصف لمترين طبقًا للمواصفات الصحية".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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