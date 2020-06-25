"سجن الدمام" يعلن إنتاج 500 كمامة يومياً

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت الإدارة العامة بسجن الدمام، اليوم الخميس، أنها تعمل على إنتاج وتدريب النزلاء الذي يحملون الشهادات المهنية في الخياطة، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخاصة، لإنتاج الكمامات الصحية، كعمل تطوعي من قبلهم خدمة للمجتمع.

وأكد مدير الإدارة العامة لسجن الدمام المقدم سعود القحطاني أنه تم استلام الأقمشة الخاصة بتفصيل الكمامات، متوقعا أن يصل الإنتاج إلى 500 كمامة يومياً، بعدما أتقن الخياطون عملهم بشكل احترافي، فيما يتم إنتاج 250 كمامة يومياً من قبل شعبة سجن النساء بالدمام.

وشدد مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان على جميع العاملين بأخذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية وارتداء النزيل وسائل الحماية الشخصية.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، عن عدم رصد أي إصابة بفيروس كورونا لأشخاص أُصيبوا من قبل وتعافوا منه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفيروس كورونا، إذ أكد أن المملكة لم يُرصد فيها عودة الإصابة لأي شخص بعد تعافيه مرة أخرى.

وأضاف أنه من المبكر الوصول للنتيجة النهائية المتعلقة بالمناعة التي تمنع عودة الإصابة مجددا، مشيرًا إلى أن الأبحاث والرصد والدراسات مستمرة وأن المملكة تراقبها.

يذكر أن المملكة سجلت اليوم الخميس 3372 حالة إصابة جديدة، و5085 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 117882 حالة.

 وتم تسجيل 331 حالة في مكة المكرمة، و304 في كل من الهفوف والقطيف، و241 في الرياض، و218 في جدة، و143 في خميس مشيط، و139 في الخبر، كما تم تسجيل 130 في المبرز، و119 في الطائف، و100 في الظهران، و97 في المدينة المنورة، و81 في صفوى، و59 في كل من حائل وحفر الباطن، و58 في الجبيل، و47 في تبوك، و46 في أبها،  45 في راس تنورة، و40 في بريدة.

وتم تسجيل 33 في وادي الدواسر، و28 في سكاكا، و23 في كل من أحد رفيدة وعنيزة، و22 في بيشة، و19 في بيش، و18 في المذنب، و16 في كل من نجران وبقيق، و13 في البكيرية، و10 في ينبع، و9 في كل من جازان ووادي بن هشبل والجفر، و8 في كل من الرس ومليجة والبدائع والعيون وبقعاء ورماح، و 7 في كل من الباحة وضرية والخفجي ووادي الفرع، و6 في كل من سراة عبيدة والنماص وبلجرشي وثريبان.


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