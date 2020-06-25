برشلونة يستعد لمعركة سيلتا فيجو

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
جمع الفريق الأول لبرشلونة بين التدريب على العشب وفي صالة الألعاب الرياضية في جلسة تدريب اليوم الخميس، التي كانت قبل الأخيرة قبل مواجهة سيلتا فيغو المقررة السبت ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتركز التدريب على تجديد النشاط لمواجهة أعباء العمل الشاق بعد أن لعب الفريق أربع مباريات في الأيام العشرة الأخيرة.

وسيعود فريق كيكي سيتيين للتدريب مرة أخرى الجمعة عشية المباراة التي ستقام على ملعب بالاييدوس.

ويحتل ريال مدريد صدارة "الليغا" بنفس عدد النقاط مع برشلونة الوصيف بفارق الأهداف لصالح الملكي.

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