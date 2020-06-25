الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكيا"

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:34 م
الرياضيات
الرياضيات
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكيا"

يؤدي طلاب الثانوية العامة، الأحد المقبل الموافق 28 يونيو 2020، امتحان مادة اللغة الرياضيات التطبيقية الديناميكيا، للشعبة العلمية، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية رابط المراجعات النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية الديناميكيا، بحسب الموقع المجاني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتشمل المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية الديناميكيا عدة عوامل مهمة، وهي:

- عرض مقدمة في علم الديناميكا

- شرح قانون نيوتن الأول

- عرض مسائل وأمثلة عن قانون نيوتن الأول وكيفية حلهاتوصيف المراجعة النهائيةتقدم وزارة التربية والتعليم لطلاب شهادة الثانوية العامة قسم الرياضيات هذه الدورة التدريبية المختصرة لشرح ومراجعة أحد أهم القوانين في فرع الديناميكا وهو قانون نيوتن الأول. تعرّف من خلال هذه الدورة على الأمثلة والمسائل المتوقعة في امتحان نهاية العام وكيفية الإجابة عليها باحتراف.


الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكيا"

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