فنون ثقافة بلا حدود وإيكوالف تطلقان مسابقة عالمية لتصميم الأزياء المستوحاة من البيئية

أطلقت مؤسستا فنون وثقافة بلا حدود وإيكوالف مسابقة عالمية لتصميم أزياء مستوحاة من المواد البيئية خاصة بالمصممين الشباب.

تعزز هذه المبادرة الإبداع خلال أيام الحجر الصحي حيث يستطيع الفائزة من المتنافسين المشاركة في النسخة القادمة من من المهرجان الإسباني العربي للموضة " Spanish Arab Fashion" والفوز بمجموعة مختارة من الملابس البيئية والمعاد تدويرها من مجموعة ECOALF.

شروط المشاركة في المسابقة

- متابعة حساب فنون وثقافة بلاحدود (Art & Culture without Borders (ACWB.

- العمر 18-45 سنة.

- تقديم تصميم واحد فقط لكل مشارك حتى 31 أغسطس 2020.

- يجب أن تكون المواد المستخدمة في التصميم بيئية أو مُعاد تدويرها.

- سيتم تقديم وصف موجز للتصميم والمواد مع رسم تخطيطي لها.

- 5 صور للتصميم.

- جميع التقنيات صالحة.

- يتم إرسال الصور بعد الانتهاء من الحجر الصحي.

يمكن إرسال الأعمال عبر البريد الإلكتروني [email protected] حتى 31 أغسطس.

وتتكون لجنة التحكيم من :

-سمية أقبيب، رئيسة مؤسسة فنون وثقافة بلا حدود ومصممة الأزياء.

–الرئيس الفخري لمؤسسة فنون وثقافة بلا حدود S.A. Princess Beatrice of Orleans.

Ecoalf – خافييرجوينيش رئيس مؤسسة.

وذلك بالإضافة إلى لجنة من رؤساء سلسلة مجلات VOGUEالمهتمة بالأزياء المرموقة حول العالم.