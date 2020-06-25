الصحة الفرنسية ترصد وفيات جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 29752 شخصا.





يذكر أن فرنسا سجلت خامس أكبر حصيلة لضحايا فيروس كورونا عالميا، لكن معدلات انتشار الفيروس تراجعت بشكل ملحوظ منذ وصولها إلى الذروة في مارس وأبريل الماضيين، وقد بدأت السلطات بإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا.



